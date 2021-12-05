Авария произошла ориентировочно в 17:41 5 декабря. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
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В аварии на Житомирской трассе погиб отец и два сына
Сегодняшнее страшное ДТП в Житомирской области уничтожило семью и унесло жизни трех человек – отца и детей – мальчиков 2010 и 2016 годов рождения. Мать с тяжелыми травмами борется за жизнь в больнице,
– написал правоохранитель.
Он сообщил, по предварительной информации:
- водитель автомобиля Daewoo Lanos выехала на полосу встречного движения;
- это привело к столкновению с грузовиком Daf;
- в результате ДТП трое пассажиров погибли на месте.
По данным Алексея Белошицкого, такие последствия обусловил как минимум выезд на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра; ремни безопасности не были пристегнуты; не было детских кресел; а также летняя резина.
В результате лобового столкновения погиб мужчина и 2 детей / Фото с фейсбука Алексея Белошицкого.
Кратко о недавней аварии с участием полицейского
- 4 декабря возле села Новые Петровцы под Киевом произошла авария с участием полицейского. Предварительно известно, что 32-летний милиционер стал виновником ДТП.
- Полицейский за рулем Volkswagen Passat врезался в "ЗАЗ-Таврия", в котором находились три человека.
- Два человека погибли: 23-летний пассажир на месте, а 22-летняя девушка – в больнице. Еще один пострадавший 23-летний водитель "ЗАЗ-Таврия" находится в больнице.
- 24 ноября в Киеве двое мужчин напали на 26-летнего правоохранителя. Когда тот пытался убежать от нападавших, то попал под колеса автомобиля и погиб. Правоохранители взяли злоумышленников под стражу.
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Полный текст публикации Алексея Белошицкого
Сегодняшнее страшное ДТП в Житомирской области уничтожило семью и унесло жизни трех человек — отца и детей — мальчиков 2010 и 2016 годов рождения. Мать с тяжелыми травмами борется за жизнь в больнице.
В 17:41 на 141 километре трассы М-06 "Киев — Чоп", предварительно, водитель, управляя автомобилем Daewoo Lanos, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем Daf. В результате ДТП трое пассажиров погибли на месте происшествия.
Что обусловило такие последствия?
По меньшей мере:
- Выезд на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра;
- Ремни безопасности не пристегнуты;
- Детские кресла отсутствуют;
- Летняя резина.
"Лоб в лоб" – именно эти ДТП одни из самых страшных на дорогах. Как правило, пострадавшие и погибшие – их неотъемлемые спутники.
Очень часто даже при условии соблюдения правил личной безопасности после таких ДТП не выживают. Но если ни одна из мер не соблюдена — шансы мизерные.
Опасность таких ДТП для водителей и пассажиров очень и очень высока, даже на небольшой скорости.
Конечно, часто от таких маневров спасают отбойники. Но не все участки наших трасс международного значения пока имеют надлежащую ширину и оборудованы транспортными ограждениями ("отбойниками"), хотя это должно быть сделано во всех местах, где это позволит ландшафт.
Поэтому, совершая маневр с выездом на встречную полосу, три раза убедитесь, действительно ли это безопасно и сможете ли вы завершить этот маневр вовремя.
Если есть сомнения хотя бы чуть-чуть – лучше не выезжайте на встречную. Сделайте это позже, когда будет безопасно. Приедете на 10 минут позже, они не стоят вашей жизни и жизни ваших близких.