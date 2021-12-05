Аварія трапилась орієнтовно о 17:41 5 грудня. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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У аварії на Житомирській трасі загинув батько та двоє синів

Сьогоднішня страшна ДТП у Житомирській області знищила сім'ю і забрала життя трьох людей – батька та дітей – хлопчиків 2010 та 2016 років народження. Мати з важкими травмами бореться за життя в лікарні,

– написав правоохоронець.

Він повідомив, за попередньою інформацією:

водійка авто Daewoo Lanos виїхала на смугу зустрічного руху;

це призвело до зіткнення з вантажівкою Daf;

внаслідок ДТП троє пасажирів загинули на місці.

За даними Олексія Білошицького, такі наслідки зумовило щонайменше виїзд на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпечності маневру; ремені безпеки не були пристебнуті; не було дитячих крісел; а також літня гума.

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