За словами свідків, все трапилося на вулиці Новокостянтинівській. Попри те, що кермувальник авто мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, від проходження тесту на драгері він відмовився.

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Наслідки моторошної автотрощі на Подолі / Фото муніципальної варти

Протаранив бетонні блоки і ледь не зачепив інше авто

На кадрах, знятих відеореєстратором інших учасників руху, видно, як Peugeot 4007 їде на шаленій швидкості і врізається в бетонний розділювач серед дороги.

У момент зіткнення його відкидає і він ледь не врізається в автівку на сусідній смузі.

Зрештою порушника від удару викинуло із салону на дорогу, а його машина вибухнула.

Лише дивом водій Peugeot не отримав серйозних травм і відмовився від медичної допомоги.

Тепер в обставинах автотрощі розбиратимуться правоохоронці.



У чоловіка, який спровокував аварію, помітили явні ознаки сп'яніння / Фото муніципальної варти



Після вибуху автівка спалахнула / Фото муніципальної варти

Друга п'яна аварія у Києві за добу

По обіді 2 грудня у Солом'янському районі Києва нетверезий водій на ВАЗ-2107 не зупинився на вимогу поліцейських і, утікаючи, врізався в електроопору. Зрештою його таки наздогнали і виявили в автівці багато тари від алкоголю. Машину горе-водія вилучили на штрафмайданчик.

Текст публікації "Вартових Еспресо":

У Києві авто з п'яним водієм протаранило бетонний парапет та вибухнуло. Водія викинуло з авто.

Автопригода сталась на столичному Подолі, на вулиці Новокостянтинівській. Водій Peugeot 4007 попередньо не впорався з керуванням та протаранив бетонний парапет. Від удару водія викинуло з автомобіля на дорогу, після чого Peugeot вибухнув.

На місце пригоди прибули медики та рятувальники. Як не дивно, але керманич Peugeot серйозних травм не зазнав та від допомоги медиків відмовився. Чоловік мав явні ознаки алкосп'яннія, проте від проходження тесту на приладі "Драгер" також відмовився. Обставини автопригоди з'ясовують правоохоронці.