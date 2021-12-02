За даними телеграм-каналу "Київ оперативний", обох водіїв ушпиталили. Їхні машини зазнали серйозних пошкоджень. У момент аварії вони рухалися у напрямку центру столиці.

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Один лишився без двигуна, інший загальмував у стіні

За даними свідків, автотрощу нібито спровокував водій Hyundai. Він зачепив КІА, через що той вилетів на газон і врізався у стіну будинку.

Що ж до Hyundai, то в нього від потужного удару вирвало двигун. Зрештою автівку відкинуло на тротуар. Водіїв обох авто доправили до нарколога, аби перевірити, чи були вони тверезими.

Зверніть увагу! Судячи з брендування на дверях Hyundai, – це було авто служби таксі Uklon.

Автопригода з перекиданням на Дорогожичах

На Дорогожичах в ніч проти 1 грудня також сталася серйозна аварія за участі трьох автомобілів. В результаті аварії один із них перекинувся на дах. Крім того, водії двох машин зазнали травм.

Наслідки серйозної аварії на проспекті Перемоги / Фото "Києва оперативного", dtp.kiev.ua

На проспекті Перемоги зіштовхнулися КІА та Hyundai: відео

Текст публікації Magnolia TV:

Вирвало двигун, а машина полетіла на тротуар. Карколомна аварія сталася на проспекті Перемоги у Києві. КІА та Hyundai рухались у напрямку центра. Попередньо, в якусь мить Hyundai зачепив КІА, внаслідок чого КІА вилетів на зелену зону та врізався у будинок, а Hyundai, втративши мотор, вилетів на тротуар.

Текст публікації "Києва оперативного":

50 кілометрів на годину по місту? Ще одна нічна дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Перемоги. Попередньо обидва водії (KIA та Hyundai) їхали в одному напрямку і в якийсь момент зіткнулися.

Уявляєте, який був удар, що від нього KIA вилетіла на тротуар, а потім ще врізалася в будівлю? У Hyundai же вирвало двигун, після чого автомобіль теж відлетів на тротуар.

Обох водіїв госпіталізували. Інформація про травми уточнюється.