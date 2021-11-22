На щастя, ніхто з людей, які їхали у громадському транспорті, не постраждав. Усі вони відмовилися від медичної допомоги.

До теми Авто врізалось в мікроавтобус і загорілося: у Києві п'яний водій влаштував моторошну ДТП

У маршрутки вирвало колесо

Маршрутка влетіла у відбійник, коли рухалася вулицею Жулянською. Удар був настільки сильним, що в буса відірвало колесо і повипадала частина вікон.

Водій маршрутки стверджує, що він викрутив кермо праворуч, оскільки лоб у лоб на нього рухався легковик, який виїхав на зустрічну смугу.



Від удару в маршрутки відірвалося колесо / Фото dtp.kiev.ua



Маршрутка на швидкості врізалася у відбійник / Фото dtp.kiev.ua



В момент зіткнення у маршрутці було кілька пасажирів / Фото dtp.kiev.ua



Водій стверджує, що йому назустріч вилетів легковик / Фото dtp.kiev.ua



Колесо відкотилося від маршрутки на кілька метрів / Фото dtp.kiev.ua

Резонансна аварія з маршруткою і таксі

На перехресті вулиць Маковського та Закревського ввечері 15 листопада трапилася ще одна небезпена аварія. Водій маршрутки проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався у таксі. В результаті пасажирка легковика отримала травми голови.

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Маршрутка влетіла у відбійник. Аварія за участі громадського транспорту сталася на вулиці Жулянська на Софіївській Борщагівці. Маршрутка з невідомих причин врізалась у відбійник.

Від удару в неї зірвало колесо та повилітала частина вікон. За словами водія, він викрутив кермо праворуч, бо легковик виїхав на зустрічну. У салоні було декілька пасажирів, як стверджує водій, вони не постраждали і від допомоги медиків відмовилися.