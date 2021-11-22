К счастью, никто из ехавших в общественном транспорте людей не пострадал. Все они отказались от медицинской помощи.

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У маршрутки вырвало колесо

Маршрутка влетела в отбойник, когда двигалась по улице Жулянской. Удар был настолько сильным, что у микроавтобуса оторвало колесо и вывалилась часть окон.

Водитель маршрутки утверждает, что он вывернул руль вправо, поскольку лоб в лоб на него двигалась легковушка, которая выехала на встречную полосу.



От удара у маршрутки оторвалось колесо / Фото dtp.kiev.ua



Маршрутка на скорости врезалась в отбойник / Фото dtp.kiev.ua



В момент столкновения в маршрутке было несколько пассажиров / Фото dtp.kiev.ua



Водитель утверждает, что ему навстречу вылетела легковушка / Фото dtp.kiev.ua



Колесо откатилось от маршрутки на несколько метров / Фото dtp.kiev.ua

Резонансная авария с маршруткой и такси

На перекрестке улиц Маковского и Закревского вечером 15 ноября произошла еще одна опасная авария. Водитель маршрутки проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в такси. В результате пассажирка легковушки получила травмы головы.

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Маршрутка влетела в отбойник. Авария с участием общественного транспорта произошла на улице Жулянская на Софиевской Борщаговке. Маршрутка по неизвестным причинам врезалась в отбойник.

От удара у нее сорвало колесо и вылетела часть окон. По словам водителя, он выкрутил руль вправо, потому что легковушка выехала на встречную. В салоне находилось несколько пассажиров, как утверждает водитель, они не пострадали и от помощи медиков отказались.