Машини зіштовхнулися вгорі вулиці Олени Теліги. До того ж, одна із них від удару перекинулася на дах.

До теми Біля Паркової алеї автівка перекинулася на дах: моторошне фото з місця аварії



Від удару одна з машин перекинулася на дах / Фото dtp.kiev.ua

Травмувалися двоє водіїв

В результаті автотрощі водій Renault розбив голову, а водій Skoda отримав травму правої ноги. Що ж до кермувальника Nissan Murano, то він не зазнав жодних ушкоджень.

За свідченнями очевидців, аварію спровокував саме Renault, який мчав на великій швидкості і зачепив Skoda Octavia на литовських номерах. Вона та Nissan їхали спокійно і не порушували правил дорожнього руху.



Аварія трапилася на вулиці Олени Теліги / Фото dtp.kiev.ua



Внаслідок аварії травм зазнали двоє людей / Фото dtp.kiev.ua

Масова аварія на Грушевського через п'яного водія

У центрі Києва, на вулиці Грушевського, в ніч проти 30 листопада трапилася автотроща з 4 авто.

Її спровокував нетверезий водій, який намагався утекти від поліції.

Ним виявився боксер із Броварів Сергій Сорока.​

Текст публікаці dtp.kiev.ua:

Дорожньо-транспортна пригода, Київ, аварія. На Дорогожичах, верх Теліги. У Renault розбито голову, у Skoda – травми ноги правої. Murano – взагалі ні подряпини. Renault пролетів до Skoda Octavia на литовських номерах. Вони в парі з Nissan Murano їхали спокійно.