На щастя, ніхто з людей через небезпечні маневри кермувальника не постраждав, однак машини зазнали серйозних пошкоджень.

До теми Неподалік Львова депутат розбив 2 службові авто, втікаючи від поліції

Мчав, зносячи усе

З'ясувалося, що водій Toyota намагався втекти від поліції, яка хотіла його зупинити. Переслідування почалося на набережній Дніпра і закінчилося аж на вулиці Грушевського.

Саме там порушник понівечив чотири чужих авто, їдучи на шаленій швидкості. Так, у машин пошкоджені передні, задні та бокові частини. Собі ж горе-водій розбив бампер та фари.

Важливо! Власника Toyota після інциденту забрали до лікарні для проведення експертизи на вміст у крові алкоголю чи наркотиків.

На вулиці Грушевського водій розбив 4 авто, втікаючи від поліції: відео

Водій під наркотиками влаштував моторошну аварію: схоже

На початку листопада подібний випадок стався на Дарниці. Там чоловік сів за кермо, попри те, що вживав наркотики, і спробував утекти від поліції. Зрештою він врізався у торговельні намети, чужу автівку і сам двічі перекинувся. Після цього чоловік продовжив утікати на своїх двох, однак небайдужий перехожий допоміг правоохоронцям затримати його.

Текст публікації Magnolia TV:

Тікав від поліції та розбив 4 машини. Люди в дорожньо-транспортній пригоді не постраждали, а от водія Тоyota повезли до лікарів на експертизу. Аварія сталася у центрі столиці на вулиці Грушевського.