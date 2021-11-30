К счастью, никто из людей из-за опасных маневров водителя не пострадал, однако машины получили серьезные повреждения.

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Мчался, снося все

Выяснилось, что водитель Toyota пытался скрыться от полиции, которая хотела его остановить. Преследование началось на набережной Днепра и закончилось аж на улице Грушевского.

Именно там нарушитель изувечил четыре чужих авто, уезжая на бешеной скорости. Так, у машин повреждены передние, задние и боковые части. Себе же горе-водитель разбил бампер и фары.

Важно! Владельца Toyota после инцидента забрали в больницу для проведения экспертизы на содержание в крови алкоголя или наркотиков.

На улице Грушевского водитель разбил 4 авто, убегая от полиции: видео

Водитель под наркотиками устроил жуткую аварию: похожее

В начале ноября подобный случай произошел на Дарнице. Там мужчина сел за руль, несмотря на то, что употреблял наркотики, и попытался убежать от полиции. В конце концов он врезался в торговые палатки, чужую машину и сам дважды перевернулся. После этого мужчина продолжил убегать на своих двоих, однако неравнодушный прохожий помог правоохранителям задержать его.

Текст публикации Magnolia TV:

Убегал от полиции и разбил 4 машины. Люди в дорожно-транспортном происшествии не пострадали, а вот водителя Тоyota повезли к врачам на экспертизу. Авария произошла в центре столицы на улице Грушевского.