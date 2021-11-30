По словам правоохранителей, он попал им на глаза примерно в 21:00 на перекрестке Парковой дороги и Днепровского спуска. Авто Toyota Venza вызвало подозрение, поскольку ехало без включенных фар.

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Увидев сигнал полиции об остановке, нарушитель не отреагировал на него и лишь ускорил движение. Однако в какой-то момент он потерял управление машиной и врезался в Merсedes. Затем легковушка столкнулась с еще тремя автомобилями – Volkswagen Touran, Volvo XC60 и Toyota Prius.

Наконец догнав неадекватного водителя, полицейские заметили у него явные признаки опьянения. Впоследствии их догадки подтвердила и наркологическая экспертиза.

Как наказали водителя

Нетрезвого водителя отстранили от управления транспортным средством и составили на него четыре административных протокола об:

управлении в состоянии опьянения (предусматривает штраф в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на один год);

нарушении правил дорожного движения, что привело к аварии (карается штрафом в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права управления транспортными средствами на 6 – 12 месяцев);

невыполнении водителями требований об остановке (предусматривает штраф в размере девяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на 3 – 6 месяцев);

оставлении места совершения дорожно-транспортного происшествия (карается штрафом в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на 30 – 40 часов, или административным арестом на 10 – 15 суток).

Что известно о водителе

В медиа сообщили, что к аварии якобы причастен известный боксер из Броваров Сергей Сорока. Только чудом из-за его опасной гонки никто не пострадал.

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Текст публикации патрульной полиции Киева:

Вчера, около 21 часа, на перекрестке Парковой дороги и Днепровского спуска полицейские батального сопровождения управления безопасности дорожного движения Департамента патрульной полиции обратили внимание на авто Toyota Venza, которое двигалось по городу без включенного света фар в темное время суток. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке.

Однако рулевой требование проигнорировал. Когда же увидел, что патрульные преследуют его на служебном авто, ускорив движение, начал убегать. Однако, не справившись с управлением, водитель сперва допустил столкновение с автомобилем Merсedes, затем, продолжив движение, совершил ДТП с тремя транспортными средствами — Volkswagen Touran, Volvo XC60, Toyota Prius.

Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил и вывод врача-нарколога из медицинского учреждения, куда впоследствии доставили на освидетельствование нарушителя.

Следовательно, водителя отстранили от управления транспортным средством и составили на него административные материалы по части 1 статьи 130 (управление в состоянии опьянения), статье 124 (нарушение правил дорожного движения, что привело к дорожно-транспортному происшествию), статье 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке), статье 122-4 (оставление места совершения дорожно-транспортного происшествия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.