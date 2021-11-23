В результате инцидента 4 полицейских травмировались. Нарушителю грозит тюрьма.

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Водитель разбил 2 полицейских авто

Приблизительно в 2:15 на трассе между городом Городок и селом Бартатов патрульные заметили автомобиль Renault Duster, водитель которого нарушил ПДД. Несмотря на неоднократные требования стражей порядка об остановке, нарушитель увеличил скорость и начал убегать, создавая аварийные ситуации.

В результате мужчина повредил 2 служебных автомобиля. Четверо правоохранителей получили травмы. Вскоре на окраине села Стоянцы патрульные остановили беглеца.



Инцидент произошел между Городком и Бартатовом / Фото полиции Львовской области

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Правоохранители проводят расследование

На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность водителя – им оказался 35-летний житель Яворовского района. Мужчина отказался пройти проверку на состояние опьянения.

Следователи открыли уголовное производство за "преднамеренное причинение правоохранителю или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей". Водителю грозит до 5 лет ограничение или лишение свободы. Правоохранители проводят досудебное расследование.



Водитель убегал от полиции / Фото полиции Львовщины

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Нарушителем был местный депутат

Журналистка Виктория Балицкая рассказала, что от полиции убегал депутат Мостиского горсовета.

Этот достойник, похоже, совсем с катушек слетел. В результате повреждены два полицейских автомобиля и четверо полицейских получили травмы. Кто их выбирает? Как? По какому критерию? За этого "избранника" же кто-то проголосовал!,

– добавила журналистка.

Она отметила, что нарушитель является жителем Яворовщины. В этом году это уже второй водитель с края, который убегает от полиции.

"Весной пьяный житель Яворовщины Василий убегал от патрульных и потом стрелял в них из ружья… Хорошо, что депутат не отстреливался", – отметила Балицкая.

По ее словам, после инцидента депутат взял себе больничный.



Мужчина разбил 2 служебных автомобиля / Фото полиции Львовщины



Нарушителя задержали / Фото полиции Львовской области

Текст сообщения Виктории Балицкой:

Это, кстати, депутат Мостиского горсовета убегал от полиции. Этот достойник, похоже, совсем с катушек слетел. В результате повреждены два полицейских автомобиля и четверо полицейских получили травмы. Кто их выбирает? Как? По какому критерию? За этого "избранника" кто-то же проголосовал!

Между прочим, этот дерзкий депутат Роман – житель Яворовщины. А это уже второй водитель из этого края, в этом году, устраивает гонку с полицией. Весной пьяный житель Яворовщины Василий убегал от патрульных и потом стрелял в них из ружья… Хорошо, что депутат не отстреливался… Слышала, что уже на больничный пошел… с таким слабым здоровьем и в гонщика забавляется…)