Мама погибшей 15-летней девочки Ольга Довжинская надеется на справедливое правосудие. По ее словам, расследование этой жуткой аварии затянулось.

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У женщины умер уже второй ребенок

Довжинская рассказала, что она уже потеряла 2 ребенка. Первым умер ее больной 11-летний сын, а второй – 15-летняя Надя. У женщины осталась только младшая дочь, которые сейчас 11 лет.

Если бы Надю хотел забрать Господь, она бы отошла во сне или от болезни. А мою Наденьку убили,

– отметила женщина.

День жуткой аварии не предвещал для семьи Довжинских никакой беды. Накануне был День Флага. Наденька в вышиванке праздновала его в церковной процессии в родном селе Ясеница-Сольная.

На праздник Независимости девочка попросила родителей, чтобы те отпустили ее с друзьями в Борислав на концерт. До сих пор ей запрещали такие празднества. Девочка училась в Бориславской гимназии, поэтому с 5 класса самостоятельно ездила в город. Надежду решили отпустить в компании двоюродной сестры Кристины и еще 3 ребят. Родители девушки отвезли ее вместе с друзьями на авто в Борислав.

В телефоне еще остались последние видео из поездки компании – кадры с концерта и ролик, как дети после останавливают такси. Надежда продолжала снимать все и в салоне. Девушка не знала, что им навстречу за рулем Volkswagen уже летит 19-летний парень, который никогда не получал водительского удостоверения. Трагедия случилась всего в 4 километрах от дома девочки.



Авария произошла в августе неподалеку от Борислава / Фото полиции Львовской области

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Девочка умерла на руках случайного свидетеля ДТП

В результате жуткой аварии погибли 3 человека, а еще 7 травмировались. Через месяц виновника ДТП взяли под стражу. Экспертиза установила, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

"Около 23:00 мне позвонила моя сестра, ее дочь Кристина была вместе с Надей. Сестра сообщила, что к ней кто-то позвонил и сказал: "Ваша дочь попала в ДТП, мы везем ее в больницу", – рассказала мама погибшей.

Ольга Довжинская вместе с мужем сразу же выехали в направлении Борислава. Им постоянно звонили, однако родители не знали ничего о состоянии дочери.

"Потом в трубке раздалось: "Мы точно не знаем, но там есть и трупы". Мое сердце тогда оборвалось, предчувствуя худшее. Приближаясь к месту трагедии я увидела, что там лежит мой ребенок... Эта жуткая картина в ярком свете прожекторов пожарного авто каждый день встает перед моими глазами", – добавила женщина.

Наденька умерла на руках у одного из ребят, который случайно стал свидетелем аварии. Теперь мама девочки дважды в день ездит на работу по дороге, где погиб ее ребенок.



19-летний водитель на бешеной скорости влетел в такси / Фото полиции Львовской области

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Родители виновника ДТП отрицают, что он был пьян

Мама виновника аварии убеждает, что он не был пьян за рулем. По словам Довжинской, прощения за смерть ее дочери никто у нее не просил.

"Недавно через адвоката передавали, что хотят встретиться, и о чем мне с ними говорить? Разве они могут вернуть мне моего ребенка? Кто-то говорит: "Да не переживай, твой ребенок в руках Божьих". Но мой ребенок не умер своей смертью", – отметила женщина.

По ее словам, дочь в своем дневнике строила много планов на ближайшее время и на далекое будущее.

"Она была из тех людей, о которых говорят, что они всюду, она словно спешила жить... Просила меня джинсы (такие, что выше щиколотки), а я не купила, очень теперь жалею", – добавила мама девочки.

Довжинская рассказала, что в их семье идет смерть за смертью. Когда умирали старшие родственники, то это воспринимали как неизбежность. Однако, когда погибла Надежда, ее мама до сих пор не может пережить это горе.



Таксист и 2 пассажиров погибли / Фото полиции Львовской области

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Женщина надеется на правосудие

Мама погибшей очень надеется на справедливое правосудие. Она считает, что степень ответственности виновника смертельной аварии должен определить суд, без права дальнейшей амнистии.

Мы живем в демократической стране, где задекларировано верховенство права, и за совершенные правонарушения каждый должен нести ответственность. Я не хочу надеяться на суд Божий, я лишь хочу, чтобы тот, кто убил наших детей, больше не делал этого в будущем,

– добавила Довжинская.

Женщину беспокоит, что расследование дела затягивается. После аварии виновника ДТП госпитализировали. Подозреваемый в течение месяца находился в больнице.

"И это только с переломом! Парню, пострадавшему в этом ДТП, кишечник зашивали. У него легкие пробиты были, и он скорее выписался, чем этот с переломом. Настораживают меня те слухи, которые ходят вокруг. Пошел уже 3 месяц, дело почему-то дальше не двигается, эта тишина очень тревожит", – отметила женщина.

Довжинская добавила, что по делам о резонансных ДТП в крупных городах расследования идут быстрее – уже через 2 недели обнародуют результаты экспертизы. Однако в ситуации с аварией, в которой погибла их дочь, за несколько месяцев даже нет результатов экспертизы колеса.

Кроме этого, адвокаты пострадавших направляли заявление о показаниях врачей, которые проводили сбор анализов у подозреваемого. Однако результатов также пока нет. По словам Довжинской, она не отступит. Родители погибшей девочки решительно настроены добиться в суде справедливого наказания для виновника ДТП, которая унесла 3 жизни.



Виновнику аварии грозит от 7 до 10 лет за решеткой / Фото полиции Львовской области