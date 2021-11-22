Мою Надійку вбили: мама 15-річної дівчини, загиблої у ДТП з п'яним водієм, чекає на правосуддя

Мама загиблої 15-річної дівчини Ольга Довжинська сподівається на справедливе правосуддя. За її словами, розслідування цієї моторошної аварії затягнулось.

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У жінки померла вже друга дитина

Довжинська розповіла, що вона вже втратила 2 дитини. Першим помер її хворий 11-річний син, а другою – 15-річна Надійка. В жінки лишилася лише молодша донька, які наразі 11 років.

Якби Надю хотів забрати Господь, вона б відійшла уві сні чи від хвороби. А мою Надійку вбили,

– зазначила жінка.

День моторошної аварії не віщував для родини Довжинських жодної біди. Напередодні був День Прапора. Надійка у вишиванці святкувала його в церковній процесії в рідному селі Ясениця-Сільна.

На свято Незалежності дівчина попросила батьків, щоб ті відпустили її із друзями у Борислав на концерт. До цього часу їй забороняли такі святкування. Дівчинка навчалася в Бориславській гімназії, тож з 5 класу самостійно їздила до міста. Надію вирішили відпустити в компанії двоюрідної сестри Христини та ще 3 хлопців. Батьки дівчини відвезли її разом із друзями на авто у Борислав.

У телефоні ще залишилися останні відео з поїздки компанії – кадри з концерту і ролик, як діти опісля зупиняють таксі. Надія продовжувала фільмувати усе і в салоні. Дівчина не знала, що їм назустріч за кермом Volkswagen вже летить 19-річний хлопець, який ніколи не отримував водійського посвідчення. Трагедія трапилася всього за 4 кілометри від дому дівчини.



Аварія трапилася у серпні неподалік Борислава / Фото поліції Львівщини

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Дівчина померла на руках випадкового свідка ДТП

Внаслідок моторошної аварії загинули 3 людей, а ще 7 травмувалися. Через місяць винуватця ДТП взяли під варту. Експертиза встановила, що він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

"Близько 23:00 мені зателефонувала моя сестра, її дочка Христина була разом із Надею. Сестра повідомила, що до неї хтось подзвонив і сказав: "Ваша дочка потрапила в ДТП, ми веземо її в лікарню", – розповіла мама загиблої.

Ольга Довжинська разом із чоловіком одразу ж виїхали в напрямку Борислава. Їм постійно телефонували, однак батьки не знали нічого про стан доньки.

"Потім в слухавці пролунало: "Ми точно не знаємо, але там є і трупи". Моє серце тоді обірвалося, передчуваючи найгірше. Наближаючись до місця трагедії я побачила, що там лежить моя дитина… Ця моторошна картина у яскравому світлі прожекторів пожежного авто кожного дня постає перед моїми очима", – додала жінка.

Надійка померла на руках в одного із хлопців, який випадково став свідком аварії. Тепер мама дівчини двічі на день їздить на роботу дорогою, де загинула її дитина.



19-річний водій на шаленій швидкості влетів у таксі / Фото поліції Львівщини

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Батьки винуватця ДТП заперечують, що він був п'яним

Мама винуватця аварії переконує, що він не був п'яним за кермом. За словами Довжинської, пробачення за смерть її доньки ніхто в неї не просив.

"Нещодавно через адвоката передавали, що хочуть зустрітися, та про що мені з ними говорити? Хіба вони можуть повернути мені мою дитину? Хтось каже: "Та не переживай, твоя дитина в руках Божих". Але моя дитина не померла своєю смертю", – зазначила жінка.

За її словами, донька у своєму щоденнику будувала багато планів на найближчий час і на далеке майбутнє.

"Вона була з тих людей, про яких кажуть, що вони усюди, вона немовби поспішала жити… Просила мене джинси (такі, що вище щиколотки), а я не купила, дуже тепер шкодую", – додала мама дівчинки.

Довжинська розповіла, що в їхній родині йде смерть за смертю. Коли помирали старші родичі, то це сприймали це як неминучість. Однак, коли загинула Надія, її мама досі не може пережити це горе.



Таксист та 2 пасажирів загинули / Фото поліції Львівщини

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Жінка сподівається на правосуддя

Мама загиблої дуже сподівається на справедливе правосуддя. Вона вважає, що степінь відповідальності винуватця смертельної аварії повинен визначити суд, без права подальшої амністії.

Ми живемо у демократичній країні, де задекларовано верховенство права, і за вчинені правопорушення кожен має нести відповідальність. Я не хочу сподіватися на суд Божий, я лише хочу, щоб той, хто вбив наших дітей, більше не робив цього у майбутньому,

– додала Довжинська.

Жінку турбує, що розслідування справи затягується. Після аварії винуватця ДТП госпіталізували. Підозрюваний протягом місяця перебував у лікарні.

"І це лише з переломом! Хлопцю, що постраждав у цій ДТП, кишківник зашивали. У нього легені пробиті були, і він швидше виписався, аніж цей з переломом. Насторожують мене ті чутки, які ходять довкола. Пішов уже 3 місяць, справа чомусь далі не рухається, ця тиша дуже тривожить", – зауважила жінка.

Довжинська додала, що у справах про резонансні ДТП у великих містах розслідування йдуть швидше – вже за 2 тижні оприлюднюють результати експертизи. Однак в ситуації з аварією, в якій загинула їх донька, за кілька місяців навіть немає результатів експертизи колеса.

Окрім цього, адвокати постраждалих скеровували заяву про свідчення лікарів, які проводили збір аналізів у підозрюваного. Проте результатів також наразі немає. За словами Довжинської, вона не відступить. Батьки загиблої дівчинки рішуче налаштовані добитися в суді справедливого покарання для винуватця ДТП, яка забрала 3 життя.



Винуватцю аварії загрожує від 7 до 10 років за ґратами / Фото поліції Львівщини