ДТП трапилась у селі Попеля Дрогобицького району. Винуватцю аварії загрожує до 12 років у в'язниці.

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П'яний 19-річний водій вилетів на зустрічну

Моторошна аварія трапилась приблизно о 23:00 на трасі Борислав – Дрогобич. Водій Volkswagen Passat, 19-річний житель Борислава, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіштовхнувся з Volkswagen Golf, за кермом якого перебував 40-річний житель того ж міста. Внаслідок ДТП водій та 2 пасажирів Golf віком 16 та 20 років важко травмувались. Вони загинули на місці аварії.

Внаслідок ДТП постраждали ще 7 людей:

3 пасажири Golf – двоє 19-річних хлопців та 17-річна дівчина, жителі одного з сіл району;

водій Passat та 3 його пасажирки, жительки Борислава віком 18, 19 та 22 роки.

Усіх постраждалих госпіталізували. Правоохоронці встановили, що водій Passat керував автівкою в стані сп'яніння.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини

Винуватцю ДТП загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп'яніння". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами від 7 до 10 років.

Невдовзі водієві оголосять про підозру та оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.

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