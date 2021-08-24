Аварія трапилася на вулиці Винниця. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не загинув.

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Таксист на швидкості зніс стовп

  • За словами пасажира, він викликав таксі Uklon до Мотозаводу.
  • Водій повинен був їхати через Рясне, однак чомусь звернув праворуч, на вулицю Винниця.
  • На дорозі, яка веде вниз, таксист почав поводитись неадекватно.
  • Він розігнався до 120 – 140 кілометрів за годину.
  • На такій шаленій швидкості таксі знесло бетонний стовп.
  • Усі подушки безпеки повистрілювали.

Таксист зніс бетонний стовп / Фото Романа Кравця

Водій поводився дивно

Пасажир сидів спереду, а його дружина – позаду. Чоловік, коли побачив, що водій поводитися дивно, пристебнувся ременем безпеки. За словами львів'янина, ймовірно, водій був під впливом наркотиків. Однак це встановить експертиза.

На місце ДТП приїхали 3 швидких. До приїзду поліції та МНС небайдужі водії допомогли визволити постраждалих, яких затисло в автівці. У пасажира виявили сильні забої, а в його дружини – підозра на перелом ноги.

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Дивіться відео з місця ДТП: