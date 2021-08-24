Аварія трапилася на вулиці Винниця. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не загинув.
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Таксист на швидкості зніс стовп
- За словами пасажира, він викликав таксі Uklon до Мотозаводу.
- Водій повинен був їхати через Рясне, однак чомусь звернув праворуч, на вулицю Винниця.
- На дорозі, яка веде вниз, таксист почав поводитись неадекватно.
- Він розігнався до 120 – 140 кілометрів за годину.
- На такій шаленій швидкості таксі знесло бетонний стовп.
- Усі подушки безпеки повистрілювали.
Таксист зніс бетонний стовп / Фото Романа Кравця
Водій поводився дивно
Пасажир сидів спереду, а його дружина – позаду. Чоловік, коли побачив, що водій поводитися дивно, пристебнувся ременем безпеки. За словами львів'янина, ймовірно, водій був під впливом наркотиків. Однак це встановить експертиза.
На місце ДТП приїхали 3 швидких. До приїзду поліції та МНС небайдужі водії допомогли визволити постраждалих, яких затисло в автівці. У пасажира виявили сильні забої, а в його дружини – підозра на перелом ноги.
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Дивіться відео з місця ДТП: