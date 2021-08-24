Аварія трапилася на вулиці Винниця. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не загинув.

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Таксист на швидкості зніс стовп

За словами пасажира, він викликав таксі Uklon до Мотозаводу.

Водій повинен був їхати через Рясне, однак чомусь звернув праворуч, на вулицю Винниця.

На дорозі, яка веде вниз, таксист почав поводитись неадекватно.

Він розігнався до 120 – 140 кілометрів за годину.

На такій шаленій швидкості таксі знесло бетонний стовп.

Усі подушки безпеки повистрілювали.

Таксист зніс бетонний стовп / Фото Романа Кравця

Водій поводився дивно

Пасажир сидів спереду, а його дружина – позаду. Чоловік, коли побачив, що водій поводитися дивно, пристебнувся ременем безпеки. За словами львів'янина, ймовірно, водій був під впливом наркотиків. Однак це встановить експертиза.

На місце ДТП приїхали 3 швидких. До приїзду поліції та МНС небайдужі водії допомогли визволити постраждалих, яких затисло в автівці. У пасажира виявили сильні забої, а в його дружини – підозра на перелом ноги.

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Дивіться відео з місця ДТП: