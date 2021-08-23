На Львівщині зіткнулись KIA та Audi: постраждалих вирізали із салону – фото з місця ДТП

Аварія трапилась на вулиці Тартаківській. Правоохоронці встановлюють обставини зіткнення.

До теми Автівки вилетіли у кювет: у нищівній ДТП на трасі Львів – Краковець постраждали 6 людей

Внаслідок ДТП постраждали 4 людини

О 14:58 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тартаківській, зіштовхнулись 2 автівки: KIA Sportage та Audi A6. На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС.

Внаслідок ДТП постраждали 4 людини:

61-річний водій та 2 пасажирки KIA віком 61 та 51 рік;

31-річний водій Audi, який після огляду медиків, відмовився від госпіталізації.



У Сокалі зіткнулись KIA Sportage та Audi A6 / Фото ДСНС Львівщини

Рятувальники "вирізали" постраждалих із салону

Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного розтискала вивільнили постраждалих, яких затиснуло в деформованій автівці KIA. Їх із травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Червоноградську центральну міську лікарню.

Окрім цього, рятувальники відключили акумуляторні батареї в обох автомобілях, щоб не виникла пожежа. До ліквідації наслідків ДТП залучили 5 співробітників ДСНС та 1 одиницю спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Зауважте У нищівній ДТП на трасі Київ – Чоп постраждали 5 людей, серед яких 8-річна дитина



На місці ДТП працювали рятувальники та поліція / Фото ДСНС Львівщини



Внаслідок аварії травмувались 4 людини / Фото ДСНС Львівщини



Рятувальники деблокували постраждалих з автівки / Фото ДСНС Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини