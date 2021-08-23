Авария произошла на улице Тартаковской. Правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения.

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В результате ДТП пострадали 4 человека

В 14:58 спасателям поступило сообщение о том, что на улице Тартаковская столкнулись 2 автомобиля: KIA Sportage и Audi A6. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.

В результате ДТП пострадали 4 человека:

61-летний водитель и 2 пассажирки KIA в возрасте 61 и 51 год;

31-летний водитель Audi, который после осмотра медиков, отказался от госпитализации.



В Сокале столкнулись KIA Sportage и Audi A6 / Фото ГСЧС Львовской области

Спасатели "вырезали" пострадавших из салона

Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического разжима высвободили пострадавших, которых зажало в деформированной машине KIA. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Червоноградскую центральную городскую больницу.

Кроме этого, спасатели отключили аккумуляторные батареи в обоих автомобилях, чтобы не возник пожар. К ликвидации последствий ДТП привлекли 5 сотрудников ГСЧС и 1 единицу спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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На месте ДТП работали спасатели и полиция / Фото ГСЧС Львовской области



В результате аварии травмировались 4 человека / Фото ГСЧС Львовской области



Спасатели деблокировали пострадавших из машины​ / Фото ГСЧС Львовской области



Правоохранители проводят расследование / Фото ГСЧС Львовской области