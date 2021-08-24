Авария случилась на улице Винница. К счастью, в результате ДТП никто не погиб.

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Таксист на скорости снес столб

По словам пассажира, он вызвал такси Uklon к Мотозаводу.

Водитель должен был ехать через Рясно, однако почему-то свернул направо, на улицу Винница.

На дороге, ведущей вниз, таксист начал вести себя неадекватно.

Он разогнался до 120 – 140 километров в час.

На такой бешеной скорости такси снесло бетонный столб.

Все подушки безопасности повыстреливали.

Таксист снес бетонный столб / Фото Романа Кравца

Водитель вел себя странно

Пассажир сидел спереди, а его жена – сзади. Мужчина, когда увидел, что водитель ведет себя странно, пристегнулся ремнем безопасности. По словам львовянина, вероятно, водитель был под воздействием наркотиков. Однако это установит экспертиза.

На место ДТП приехали 3 скорых. До приезда полиции и МЧС неравнодушные водители помогли вызволить пострадавших, которых зажало в машине. У пассажира обнаружили сильные ушибы, а у его жены – подозрение на перелом ноги.

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Смотрите видео с места ДТП: