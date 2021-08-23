Авария произошла на улице Городоцкой. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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Водитель Dodge сбил женщину с детской коляской на тротуаре

Водитель кроссовера Dodge, двигаясь в направлении вокзала по улице Городоцкой, не справился с управлением и вылетел на тротуар.

Машина погнула ограждение, а она задела женщину с детской коляской.

К счастью, мама с ребенком остались живы.

На место ДТП приехали медики и полиция.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ноги. Ей наложили шину и госпитализировали.

В свою очередь, ребенок не травмировался.

Смотрите видео с места ДТП:

Водитель едва держался на ногах

Водитель имел признаки алкогольного опьянения – плохие произношение и координацию. По словам очевидцев, он еле держался на ногах. Кроме этого, во время оформления ДТП мужчина заснул в автомобиле патрульных.

Как уточнила пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины, водителю сделали проверку на алкоголь. Результат на приборе "Драгер" показал 3,24 промилле, что в 16 раз превышает допустимую норму.

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