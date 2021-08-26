Еще 7 человек получили травмы. Среди них был и виновник ДТП.
К теме Пьяный 19-летний водитель устроил ужасное ДТП на Львовщине: 3 человека погибли, а 7 – пострадали
Машины превратились в металлолом
Смертельная авария произошла на трассе Борислав – Самбор – Мостиска – Дрогобыч в селе Попеля. Пьяный 19-летний водитель Volkswagen Passat на встречной полосе влетел в Volkswagen Golf. По информации правоохранителей, у парня даже не было водительского удостоверения. В результате мощного удара машины превратились в металлолом. Их разбросало в разные стороны дороги. Людей зажало в салонах, поэтому пришлось вызывать спасателей.
В аварии погибли 3 человека – 40-летний водитель Golf и двое его пассажиров: 20-летний парень и 16-летняя девушка. Кроме того, 7 человек получили травмы. Сейчас они все находятся в тяжелом состоянии. Трое из них – в реанимации. Врачи диагностировали у пострадавших множественные переломы и повреждения внутренних органов.
В результате ДТП погибли 3 человека / Фото полиции Львовщины
Заметьте Жуткое ДТП на Львовщине с тремя погибшими: пьяному 19-летнему водителю сообщили о подозрении
Погибшие возвращались с праздничного концерта
В автомобиле Volkswagen Golf ехали 5 друзей. Они возвращались в родное село с концерта в Бориславе. За рулем находился 40-летний водитель такси.
Они все вместе были на концерте, заказали себе такси и ехали домой, еще осталось 4 километра,
– рассказала мама одного из пострадавших.
По словам коллеги погибшего водителя Марины Каблаш, спидометр в автомобиле виновника ДТП остановился на отметке 140 километров в час.
"Наш Славик (таксист – 24 канал) никогда не превышал скорость, могла быть 60 километров. Он всем говорил: "Чем тише едешь, тем дальше будешь", – отметила женщина.
Сейчас 19-летний виновник аварии также находится в больнице. Возле его палаты дежурит конвой. Правоохранители уже сообщили парню о подозрении. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Друзья возвращались с концерта / Фото полиции Львовщины