Внаслідок інциденту 4 поліцейські травмувалися. Порушнику загрожує в'язниця.

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Водій розбив 2 поліцейські авто

Приблизно о 2:15 на трасі між містом Городок і селом Бартатів патрульні помітили автомобіль Renault Duster, водій якого порушив ПДР. Попри неодноразові вимоги правоохоронців про зупинку, порушник збільшив швидкість і почав утікати, створюючи аварійні ситуації.

У результаті чоловік пошкодив 2 службові автомобілі. Четверо правоохоронців отримали травми. Невдовзі на околиці села Стоянці патрульні таки зупинили втікача.



Інцидент трапився між Городком і Бартатовом / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу водія – ним виявився 35-річний житель Яворівського району. Чоловік відмовився пройти перевірку на стан сп'яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне заподіяння правоохоронцю чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків". Водієві загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Водій втікав від поліції / Фото поліції Львівщини

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Порушником був місцевий депутат

Журналістка Вікторія Балицька розповіла, що від поліції втікав депутат Мостиської міськради.

Цей достойник, схоже зовсім з катушок злетів. В результаті пошкоджено два поліцейських авто і четверо поліцейських отримали травми. Хто їх обирає? Як? За яким критерієм? За цього "обранця" ж хтось проголосував!,

– додала журналістка.

Вона зауважила, що порушник є жителем Яворівщини. Цьогоріч це вже другий водій з того краю, який втікає від поліції.

"Навесні п'яний мешканець Яворівщини Василь втікав від патрульних і потім стріляв у них з рушниці… Добре, що депутат не відстрілювався", – зауважила Балицька.

За її словами, після інциденту депутат взяв собі лікарняний.

Чоловік розбив 2 службові автівки / Фото поліції Львівщини



Порушника затримали / Фото поліції Львівщини

Текст допису Вікторії Балицької:

Це, до речі, депутат Мостиської міськради втікав від поліції. Цей достойник, схоже зовсім з катушок злетів. В результаті пошкоджено два поліцейських авто і четверо поліцейських отримали травми. Хто їх обирає? Як? За яким критерієм? За цього "обранця" ж хтось проголосував!

Між іншим, цей дєрзкій депутат Роман є мешканцем Яворівщини. А це вже другий водій з цього краю, в цьому році, влаштовує перегони з поліцією. Навесні п'яний мешканець Яворівщини Василь втікав від патрульних і потім стріляв у них з рушниці… Добре, що депутат не відстрілювався… Чула, що вже на лікарняне пішов… з таким слабким здоров'ям і в гонщика бавиться…)