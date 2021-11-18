Наразі постраждалі перебувають у лікарні. Їхні діагнози уточнюють медики.

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Автомобілі перетворились на металобрухт

Моторошна ДТП трапилася о 7:20 на трасі Київ – Чоп неподалік села Красів Стрийського району. Правоохоронці попередньо встановили, що водійка Skoda Octavia, 48-річна жителька Івано-Франківська, влетіла в авто Opel Astra. За його кермом перебував 50-річний місцевий житель.

Внаслідок аварії автомобілі перетворилися на металобрухт. 12-річна пасажирка Opel померла на місці аварії. Водій та ще одна пасажирка цієї автівки, 52-річна жителька того ж села, отримали важкі травми. Медики їх госпіталізували.

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватиці ДТП загрожує покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини смертельної аварії.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини та "Варта 1"

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