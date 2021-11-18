Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Их диагнозы уточняют медики.

К теме Во Львовской области грузовик влетел в школьный автобус: пострадали дети

Автомобили превратились в металлолом

Жуткое ДТП случилось в 7:20 на трассе Киев – Чоп недалеко от села Красов Стрыйского района. Правоохранители предварительно установили, что водитель Skoda Octavia, 48-летняя жительница Ивано-Франковска, влетела в авто Opel Astra. За его рулем находился 50-летний местный житель.

В результате аварии автомобили превратились в металлолом. 12-летняя пассажирка Opel скончалась на месте аварии. Водитель и еще одна пассажирка этой машины, 52-летняя жительница того же села, получили тяжелые травмы. Медики их госпитализировали.

На трассе Киев – Чоп произошло сокрушительное ДТП: видео

Заметьте Водитель маршрутки сбил 70-летнего мужчину на Львовщине: пострадавший в реанимации

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнице ДТП грозит наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства смертельной аварии.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины и "Варта 1"

В результате жуткой аварии погиб ребенок: видео