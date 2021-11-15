Сейчас мужчина находится в реанимации. Правоохранители проводят расследование.
К теме На трассе Киев-Чоп львовянин сбил 13-летнего парня: ребенок – в тяжелом состоянии
Маршрутка сбила 70-летнего велосипедиста
ДТП случилось 14 ноября примерно в 16:00 на перекрестке улиц Корчака и Шевченко. Правоохранители предварительно установили, что водитель маршрутного автобуса "Рута", 58-летний житель села Дулибы, сбил 70-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде.
В результате столкновения велосипедист получил тяжелые травмы. Медики госпитализировали его в реанимацию. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопросы его правовой квалификации.
Водтель маршрутки сбил велосипедиста / Фото полиции Львовщины
Заметьте "Это вас надо посадить": что известно о водителе, который насмерть сбил отца журналиста 24 канала
Коротко о последних ДТП на Львовщине
- На Львовщине 9 ноября 34-летний белорус сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая получила очень тяжелые травмы и скончалась на месте аварии.
- В тот же день на трассе Львов – Луцк жительница Ивано-Франковской области сбила мужчину. Пострадавший также скончался на месте от тяжелых травм.
- В селе Рясное-Русское 8 ноября 14-летний мотоциклист сбил велосипедиста. В результате ДТП 63-летний мужчина погиб.
- На Ровенщине 7 ноября семья львовян попала в сильную аварию. Кроссовер Mazda CX-7 вылетел с трассы в кювет и перевернулся.
- Вечером 5 ноября на Львовщине столкнулись сразу 3 легковушки. Водитель и пассажир одного из автомобилей погибли.
Пострадавший попал в реанимацию / Фото полиции Львовщины