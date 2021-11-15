Сейчас мужчина находится в реанимации. Правоохранители проводят расследование.

К теме На трассе Киев-Чоп львовянин сбил 13-летнего парня: ребенок – в тяжелом состоянии

Маршрутка сбила 70-летнего велосипедиста

ДТП случилось 14 ноября примерно в 16:00 на перекрестке улиц Корчака и Шевченко. Правоохранители предварительно установили, что водитель маршрутного автобуса "Рута", 58-летний житель села Дулибы, сбил 70-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде.

В результате столкновения велосипедист получил тяжелые травмы. Медики госпитализировали его в реанимацию. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопросы его правовой квалификации.



Водтель маршрутки сбил велосипедиста / Фото полиции Львовщины

Заметьте "Это вас надо посадить": что известно о водителе, который насмерть сбил отца журналиста 24 канала

Коротко о последних ДТП на Львовщине



Пострадавший попал в реанимацию / Фото полиции Львовщины