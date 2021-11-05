Виновнику ДТП 5 ноября уже избрали меру пресечения. Он будет 60 суток находиться под стражей без возможности внесения залога.
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Мужчина живет неподалеку от места смертельной аварии
Львовянин Юрий Щербинин – отец 2 маленьких детей, дочери и сына. Он вместе со своей семьей живет примерно в километре от места смертельной аварии, возле Левандовского озера.
По словам свидетелей, после ДТП мужчина сразу позвонил по телефону знакомым. Он надеялся как-то избежать ответственности за то, что натворил. Однако ничего не вышло. Затем Щербинин требовал у патрульных отдать его авто, потому что он должен ехать на работу. В разговоре с супругой погибшего Владимира Шляхтина львовянин вел себя очень агрессивно.
Вы что хотите, чтобы я на 15 лет сел? Это вас нужно посадить, потому что вы не в маске. Я сейчас вызову патрульных,
– восклицал мужчина.
Щербинин очень долго находился в полиции. По словам юриста, экспертиза на алкоголь должна была длиться не более 2 часов. Однако он еще в 18:00 находился в машине патрульных (ДТП произошло около 14:45). Так что уровень алкоголя в крови мужчины мог за это время уменьшиться.
Щербинин находится под стражей / Фото жены задержанного
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Мужчина убеждал, что не заметил пешехода
Владимир Шляхтин перед жутким ДТП говорил на улице с подругой сестры. После этого он медленно начал переходить дорогу. Женщина отвернулась и вдруг услышала удар. Из-за бешеной скорости, с которой двигался автомобиль Щербинина, мужчину отбросило на несколько метров.
Скорая оказалась на месте аварии практически мгновенно, ведь она проезжала мимо. Медиков остановили неравнодушные прохожие. Однако врачам, к сожалению, не удалось спасти мужчине жизнь – травмы были смертельными.
Во время судебного заседания, на котором Щербинину выбирали меру пресечения, он рассказал, что накануне, вечером 3 ноября, изрядно перебрал с алкоголем. Когда львовянин ехал по улице Шевченко, просто не заметил пешехода, ведь ему помешал Daewoo Lanos, который двигался в правой полосе и остановился на переходе.
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Коротко о ДТП, в котором погиб папа журналиста 24 канала
- Приблизительно в 15:00 возле дома № 134 улицы Шевченко 38-летний Юрий Щербинин за рулем автомобиля Toyota Avensis сбил 71-летнего львовянина, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
- Автомобиль двигался на бешеной скорости. От сильнейшего удара мужчину отбросило на несколько метров.
- В результате ДТП он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Погибшим оказался папа журналиста 24 канала Владимир Шляхтин.
- Правоохранители задержали водителя и отвезли его в медучреждение, чтобы проверить алкоголь и наркотики. Экспертиза установила, что на момент ДТП он был пьян.
- Суд избрал виновнику жуткой аварии меру пресечения – 60 суток под стражей без возможности внесения залога.
- Щербинину грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения на тот же срок
Смотрите фото с места аварии / Фото 24 канала, полиции и Патрульной полиции Львовщины