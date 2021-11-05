Винуватцю ДТП 5 листопада вже обрали запобіжний захід. Він 60 діб перебуватиме під вартою без можливості внесення застави.

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Чоловік мешкає неподалік місця смертельної аварії

Львів'янин Юрій Щербінін – батько 2 маленьких дітей, доньки та сина. Він разом зі своєю сім'єю мешкає приблизно за кілометр від місця смертельної аварії, біля Левандівського озера.

За словами свідків, після ДТП чоловік одразу зателефонував до знайомих. Він сподівався якось уникнути відповідальності за те, що накоїв. Однак нічого не вийшло. Потім Щербінін вимагав у патрульних віддати його авто, бо він повинен їхати на роботу. У розмові з дружиною загиблого Володимира Шляхтіна львів'янин поводився дуже агресивно.

Ви, що хочете, щоб я на 15 років сів? Це вас треба посадити, бо ви не в масці. Я зараз викличу патрульних,

– вигукував чоловік.

Щербінін дуже довго перебував в поліції. За словами юриста, експертиза на алкоголь повинна була тривати не більше ніж 2 години. Однак він ще о 18:00 перебував в автівці патрульних (ДТП трапилась близько 14:45). Тож рівень алкоголю у крові чоловіка міг за цей час зменшитися.

Зауважте! Експертиза на алкоголь виявила у крові Щербініна 1,51 проміле. Це у 7,5 раза перевищує допустиму норму.



Щербінін наразі перебуває під вартою / Фото дружини затриманого

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Чоловік переконував, що не помітив пішохода

Володимир Шляхтін перед моторошною ДТП говорив на вулиці з подругою сестри. Після цього він поволі почав переходити дорогу. Жінка відвернулась і враз почула удар. Через шалену швидкість, з якою рухалась автівка Щербініна, чоловіка відкинуло на кілька метрів.

Швидка опинилась на місці аварії практично миттєво, адже вона проїжджала повз. Медиків зупинили небайдужі перехожі. Однак лікарям, на жаль, не вдалося врятувати чоловікові життя – травми були смертельними.

Під час судового засідання, на якому Щербініну обирали запобіжний захід, він розповів, що напередодні, ввечері 3 листопада, добряче перебрав з алкоголем. Коли львів'янин їхав вулицею Шевченка, то просто не помітив пішохода, адже йому завадив Daewoo Lanos, який рухався у правій смузі та зупинився на переході.

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Коротко про ДТП, у якій загинув тато журналіста 24 каналу

Приблизно о 15:00 біля будинку № 134 вулиці Шевченка 38-річний Юрій Щербінін за кермом автівки Toyota Avensis збив 71-річного львів'янина, який переходив дорогу пішохідним переходом.

Авто рухалось на шаленій швидкості. Від надзвичайно сильного удару чоловіка відкинуло на кілька метрів.

Внаслідок ДТП він отримав травми, які були несумісні з життям. Загиблим виявився тато журналіста 24 каналу Володимир Шляхтін.

Правоохоронці затримали водія і відвезли його у медзаклад, щоб перевірити на алкоголь та наркотики. Експертиза встановила, що на момент ДТП він був п'яним.

Суд обрав винуватцю моторошної аварії запобіжний захід – 60 діб під вартою без можливості внесення застави.

Щербініну загрожує від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін

Дивіться фото з місця аварії / Фото 24 каналу, поліції та Патрульної поліції Львівщини