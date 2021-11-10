Жуткое ДТП произошло в селе Конюхов Стрыйского района. Виновнику аварии грозит тюрьма.

К теме Жительница Ивано-Франковской области насмерть сбила мужчину на трассе Львов – Луцк

Белорус вызвал смертельное ДТП

Примерно в 19:00 на трассе Киев – Чоп водитель автомобиля Mazda 6 сбил 38-летнюю местную жительницу. По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, за рулем авто находился 34-летний житель белорусского города Брест.

В момент столкновения женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии она получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. Пострадавшая погибла на месте ДТП.



Авария произошла на трассе Киев – Чоп / Фото полиции Львовщины

Заметьте Недалеко от Львова 14-летний мотоциклист устроил смертельное ДТП

Водителю грозит заключение

Следователи открыли уголовное производство из-за "нарушения правил безопасности дорожного движения". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства смертельной аварии.



За рулем автомобиля был 34-летний белорус / Фото полиции Львовщины



Женщина погибла на месте аварии / Фото полиции Львовщины