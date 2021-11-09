Виновник ДТП и его пассажир госпитализирован. Пока обстоятельства столкновения устанавливают следователи.

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14-летний подросток насмерть сбил велосипедиста

Смертельная авария произошла в 22:00 в селе Рясное-Русское Львовского района. 14-летний местный житель, управляя мотоциклом Х-Road 200, сбил 63-летнего велосипедиста. По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, они оба двигались в попутном направлении.

В результате аварии велосипедист получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте аварии. Также травмировался виновник ДТП. Медики диагностировали у него "ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, множественные ушибы головы и верхних конечностей". Пассажир мотоцикла, 17-летний местный житель, тоже пострадал. Его с сотрясением головного мозга и множественными ссадинами лица и левой руки госпитализировали. Оба несовершеннолетних находятся во Львовской городской детской клинической больнице.



14-летний парень насмерть сбил велосипедиста / Фото полиции Львовщины

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Полиция проводит расследование

Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

В настоящее время правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

Виновник ДТП и его пассажир попали в больницу / Фото полиции Львовской области