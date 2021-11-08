К счастью, травмы пострадавших оказались незначительными. После осмотра семью отпустили домой.

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Авто вылетело в кювет

Жуткое ДТП произошло примерно в 19:00 недалеко от села сытное Дубенского района. 42-летний водитель автомобиля Mazda CX-7 на закругленном участке трассы Киев – Чоп не справился с управлением. Машина вылетела за пределы дороги и перевернулась.

В салоне авто находились его жена и 2 маленьких детей. В результате аварии 44-летняя женщина получила перелом руки, а мужчина – вывих плеча. В свою очередь, в момент ДТП мальчики были пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому у детей обнаружили лишь незначительные повреждения. После оказания медицинской помощи львовян отпустили.



Авто львовян перекинулось в кювет / Фото полиции Ровенщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3,4 до 8,5 тысячи гривен штрафа, до 2 лет исправительных работ, до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения свободы. Кроме этого, виновника аварии могут лишить водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства ДТП.



Правоохоранители открыли уголовное производство / Фото полиции Ровненской области