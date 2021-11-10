На трасі Київ – Чоп іноземець на смерть збив жінку на пішохідному переході

Моторошна ДТП сталася у селі Конюхів Стрийського району. Винуватцю аварії загрожує в'язниця.

До теми Жителька Івано-Франківщини на смерть збила чоловіка на трасі Львів – Луцьк

Білорус спричинив смертельну ДТП

Приблизно о 19:00 на трасі Київ – Чоп водій автомобіля Mazda 6 збив 38-річну місцеву жительку. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, за кермом авто перебував 34-річний житель білоруського міста Брест.

У момент зіткнення жінка переходила дорогу пішохідним переходом. Внаслідок аварії вона отримала травми, які були несумісні з життям. Постраждала загинула на місці ДТП.



Аварія сталася на трасі Київ – Чоп / Фото поліції Львівщини

Зауважте Неподалік Львова 14-річний мотоцикліст спричинив смертельну ДТП

Водієві загрожує ув'язнення

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини смертельної аварії.



За кермом автівки був 34-річний білорус / Фото поліції Львівщини



Жінка загинула на місці аварії / Фото поліції Львівщини