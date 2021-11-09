Жителька Івано-Франківщини на смерть збила чоловіка на трасі Львів – Луцьк

Аварія сталася у селі Бабичі Червоноградського району. Пішохід помер на місці ДТП.

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Водійка на смерть збила чоловіка

Приблизно о 00:15 на трасі Львів – Луцьк водійка автомобіля Citroen С4, 52-річна жителька Івано-Франківщини, збила пішохода. Чоловік віком 45 – 50 років отримав травми, які були несумісні з життям.

На жаль, пішохід загинув на місці аварії. Наразі правоохоронці намагаються встановити його особу.



Жінка на трасі збила пішохода / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватиці смертельної ДТП загрожує від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.



Чоловік помер на місці ДТП / Фото поліції Львівщини



Особу загиблого встановлює поліція / Фото поліції Львівщини