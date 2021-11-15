Водій маршрутки збив 70-річного чоловіка на Львівщині: постраждалий – у реанімації

Наразі чоловік перебуває у реанімації. Правоохоронці проводять розслідування.
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Маршрутка збила 70-річного велосипедиста
ДТП трапилася 14 листопада приблизно о 16:00 на перехресті вулиць Корчака та Шевченка. Правоохоронці попередньо встановили, що водій маршрутного автобуса "Рута", 58-річний житель села Дуліби, збив 70-річного місцевого жителя, що їхав на велосипеді.
Внаслідок зіткнення велосипедист отримав важкі травми. Медики госпіталізували його в реанімацію. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та розв'язують питання її правової кваліфікації.
Водій маршрутки збив велосипедиста / Фото поліції Львівщини
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Коротко про останні ДТП на Львівщині
- На Львівщині 9 листопада 34-річний білорус збив жінку на пішохідному переході. Постраждала отримала дуже важкі травми й померла на місці аварії.
- Того ж дня на трасі Львів – Луцьк жителька Івано-Франківської області збила чоловіка. Постраждалий також помер на місці від важких травм.
- У селі Рясне-Руське 8 листопада 14-річний мотоцикліст збив велосипедиста. Внаслідок ДТП 63-річний чоловік загинув.
- На Рівненщині 7 листопада сім'я львів'ян потрапила у нищівну аварію. Кросовер Mazda CX-7 вилетів з траси у кювет та перекинувся.
- Ввечері 5 листопада на Львівщині зіштовхнулися одразу 3 легковики. Водій та пасажир однієї з автівок загинули.
Постраждалий потрапив у реанімацію / Фото поліції Львівщини