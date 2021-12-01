Машины столкнулись вверху улицы Елены Телиги. К тому же, одна из них от удара перевернулась на крышу.

К теме Возле Парковой аллеи машина перевернулась на крышу: жуткое фото с места аварии



От удара одна из машин перевернулась на крышу / Фото dtp.kiev.ua

Травмировались двое водителей

В результате аварии водитель Renault разбил голову, а водитель Skoda получил травму правой ноги. Что же касается водителя Nissan Murano, то он не получил никаких повреждений.

По свидетельствам очевидцев, аварию спровоцировал именно Renault, который мчался на большой скорости и задел Skoda Octavia на литовских номерах. Она и Nissan ехали спокойно и не нарушали правил дорожного движения.



Авария случилась на улице Елены Телиги / Фото dtp.kiev.ua



В результате аварии травмы получили два человека / Фото dtp.kiev.ua

Массовая авария на Грушевского из-за пьяного водителя

В центре Киева, на улице Грушевского в ночь на 30 ноября случилась авария с 4 авто.

Ее спровоцировал нетрезвый водитель, который пытался убежать от полиции.

Им оказался боксер из Броваров Сергей Сорока.​

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Дорожно-транспортное происшествие, Киев, авария. На Дорогожичах, верх Телиги. У Renault разбита голова, у Skoda – травмы ноги правой. Murano вообще ни царапины. Renault пролетел к Skoda Octavia на литовских номерах. Они в паре с Nissan Murano ехали спокойно.