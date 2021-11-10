На світлині видно, що машина опинилася у кюветі. Водій втратив керування біля повороту під "Мостом закоханих".
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Дивом минулося без жертв
За попередньою інформацією, в результаті автотрощі ніхто не постраждав. Водій також не зазнав серйозних ушкоджень і вибрався із перекинутої автівки.
Після перекидання водій вибрався з понівеченого авто / Фото "Типового Києва"
Схожі аварії з "літунами" за кермом
- У Суворовському районі Одеси 10 листопада сталася схожа аварія. Там 26-річний водій Mercedes на шаленій швидкості злетів з дороги, перекинувся і зупинився лише, коли врізався у стовп. Чоловік отримав травми.
- А у Дніпрі дорожньо-транспортна пригода з перекиданням трапилася 20 жовтня. Там некерований легковик пошкодив ще два чужих автомобіля. На щастя, минулося без потерпілих.