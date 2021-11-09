В результаті інциденту істотних пошкоджень зазнали шість автівок та машина порушника. Карколомну автотрощу біля станції метро "Харківська" та її наслідки зафільмували свідки.

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"Каскадерські трюки" могли коштувати чийогось життя

Водій таксі їхав на шаленій швидкості й у якийсь момент не впорався з керуванням.

Він здійснив перекидання і зачепив дві автівки.

Після цього його машина вилетіла на стоянку, де вщент розтрощила ще чотири автомобіля.

Зрештою авто таксиста зупинилося дороги дриґом.

Важливо! На щастя, в результаті аварії ніхто не загинув. На місце події для розслідування прибула поліція, два екіпажі ДСНС та швидка допомога.

"Форсаж" влаштував іноземець

За попереденьою інформацією, за кермом таксі нібито був іноземець, який не розумів ні української, ні англійської. Він спровокував аварійну ситуацію, коли вирішив різко перелаштуватися з лівого у правий ряд. Як пише телеграм-канал "Типовий Київ", чоловік мчав на швидкості понад 100 кілометрів на годину й постійно маневрував між рядами.

У Києві водій таксі Bolt влаштував страшну автотрощу / Фото "Типового Києва", dtp.kiev.ua

Ще одна резонасна аварія з таксі

Киянин Влад Блецько потрапив у аварію нібито з вини нетверезого водія служби таксі Uklon. Машина на повному ходу врізалася у стовп, але хлопцю дивом вдалося вціліти. Втім, під час удару в нього розбився ноутбук за 96000 гривень. Але ні компанія, ні таксист досі не понесли відповідальність за інцидент і не компенсували збитки потерпілому.

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