В результате инцидента существенные повреждения получили шесть автомобилей и машина нарушителя. Головокружительную автокатастрофу возле станции метро "Харьковская" и ее последствия сняли свидетели.

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"Каскадерские трюки" могли стоить чьей-то жизни

Водитель такси ехал на бешеной скорости и в какой-то момент не справился с управлением.

Он совершил опрокидывание и задел две машины.

После этого его машина вылетела на стоянку, где вдребезги разбила еще четыре автомобиля.

В конце концов авто таксиста остановилось вверх ногами.

Важно! К счастью, в результате аварии никто не погиб. На место происшествия для расследования прибыла полиция, два экипажа ГСЧС и скорая помощь.

"Форсаж" устроил иностранец

По предварительной информации, за рулем такси якобы был иностранец, который не понимал ни украинского, ни английского. Он спровоцировал аварийную ситуацию, когда решил резко перестроиться из левого в правый ряд. Как пишет телеграм-канал "Типичный Киев", мужчина мчался на скорости более 100 километров в час и постоянно маневрировал между рядами.

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Еще одна резонасная авария с такси

Киевлянин Влад Блецко попал в аварию якобы по вине нетрезвого водителя службы такси Uklon. Машина на полном ходу врезалась в столб, но парню чудом удалось уцелеть. Впрочем, во время удара у него разбился ноутбук за 96 000 гривен. Однако ни компания, ни таксист до сих пор не понесли ответственность за инцидент и не компенсировали убытки пострадавшему.

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