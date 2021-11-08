На кадрах, снятых свидетелями, видно, что на месте столкновения сразу трех автомобилей усложнилось движение. Туда прибыли кареты скорой помощи и патрульные экипажи.
Важное В Борисполе авто насмерть сбило пешехода на зебре: видео с места трагедии
Полицейский оказался в опасной ловушке
- Сначала на дороге столкнулись две легковушки. Они включили аварийные сигналы.
- Впереди них остановился автомобиль Патрульной полиции. Один из стражей порядка вышел на дорогу и начал заполнять необходимые документы.
- В этот момент на полосу вылетел внедорожник и буквально смял Renault Logan.
- В результате полицейского зажало между автомобилями.
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Смертельная авария с полицейским в Днепропетровской области: еще одна резонансная катастрофа
В Кривом Роге ГБР начала расследовать смертельную аварию, которую якобы спровоцировал полицейский. Он выехал на встречную полосу, пытаясь обогнать другую машину, и врезался в легковушку ЗАЗ. В результате 40-летний водитель последнего погиб мгновенно.