Из-за полученных травм мужчина погиб мгновенно. На кадрах с места трагедии видно, что силой удара его отбросило с зебры на несколько метров.
Актуальное На Харьковщине водитель легковушки насмерть сбил пешехода и скрылся
Авария парализовала движение
Дорожно-транспортное происшествие существенно осложнило движение по Борисполю. Пробка образовалась из-за оформления аварии. Ведь туда сразу прибыли правоохранители и скорая медицинская помощь.
В Борисполе авто насмерть сбило человека на переходе: видео – Внимание! Кадры 18+ не для чуствительных
Пьяный водитель убил пешехода на зебре во Львове: похожая трагедия
- Вблизи Яновского кладбища во Львове 4 ноября пьяный водитель Юрий Щербинин насмерть сбил Владимира Шляхтина – отца журналиста 24 канала.
- Мужчина переходил дорогу по зебре, когда на него на огромной скорости вылетел водитель Toyota Avensis. В конце концов в крови нарушителя обнаружили 1,5 промилле алкоголя.
- На следующий день после трагедии водителю избрали меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога.
- Известно, что на месте аварии подозреваемый вел себя неадекватно: он грубил и кричал к жене погибшего, угрожая ей тюрьмой.
- Кроме того, выяснилось, что в 2016 году Щербинин уже попадался нетрезвым за рулем. Тогда он отделался символическим штрафом в 3 400 гривен.