Через отримані травми чоловік загинув миттєво. На кадрах з місця трагедії видно, що силою удару його відкинуло із зебри на кілька метрів.
Актуальне На Харківщині водій легковика на смерть збив пішохода та втік
Аварія паралізувала рух
Дорожньо-транспортна пригода істотно ускладнила рух Борисполем. Затор утворився через оформлення аварії. Адже туди одразу прибули правоохоронці та швидка медична допомога.
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П'яний водій убив пішохода на зебрі у Львові: схожа трагедія
- Поблизу Янівського цвинтаря у Львові 4 листопада п'яний водій Юрій Щербінін на смерть збив Володимира Шляхтіна – батька журналіста 24 каналу.
- Чоловік переходив дорогу зеброю, коли на нього на шаленій швидкості вилетів керманич Toyota Avensis. Зрештою в крові порушника виявили 1,5 проміле алкоголю.
- На наступний день після трагедії водію обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту без права внесення застави.
- Відомо, що на місці аварії підозрюваний поводив себе неадекватно: він грубив і кричав до дружини загиблого, погрожуючи їй в'язницею.
- Крім того, з'ясувалося, що у 2016 році Щербінін вже попадався нетверезим за кермом. Тоді він відбувся символічним штрафом у 3400 гривень.