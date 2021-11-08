На кадрах, які зафільмували свідки, видно, що на місці зіткнення одразу трьох автівок ускладнився рух. Туди прибули карети швидкої допомоги та патрульні екіпажі.
Важливе У Борисполі авто на смерть збило пішохода на зебрі: відео з місця трагедії
Поліцейський опинився у небезпечній пастці
- Спершу на дорозі зіштовхнулися два легковики. Вони увімкнули аварійні сигнали.
- Попереду них зупинилося авто Патрульної поліції. Один з правоохоронців вийшов на дорогу і почав заповнювати необхідні документи.
- В цей момент на смугу вилетів позашляховик і буквально зім'яв Renault Logan.
- В результаті поліцейського затисло між автівками.
На проспекті Перемоги авто збило поліцейського під час оформлення аварії: відео
Смертельна аварія з поліцейським на Дніпропетровщині: ще одна резонансна катастрофа
У Кривому Розі ДБР почала розслідувати смертельну автотрощу, яку нібито спровокував поліцейський. Він виїхав на зустрічну смугу, намагаючись обігнати іншу машину, і врізався в легковик ЗАЗ. В результаті 40-річний водій останнього загинув миттєво.