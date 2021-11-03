Парень пожаловался, что сервис до сих пор ему ничего не компенсировал и якобы пытается откреститься от скандальной ситуации.

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Выпил коньяку и поехал на заказ

По словам пострадавшего, в крови водителя, спровоцировавшего страшное дорожно-транспортное происшествие, обнаружили аж 0,95 промилле алкоголя. Впоследствии мужчина сам признался, что перед выездом на работу он выпил 400 грамм коньяка.



В крови водителя вывили 0,95 промилле алкоголя / Фото с инстраграма Влада Блецко

Машина остановились в столбе

Находясь в состоянии опьянения, таксист разогнал машину до 80 – 100 километров в час и на ровном месте перевернул ее. Наконец машина влетела в столб. Пассажиру повезло отделаться лишь ушибами, но от удара разбился его MacBook стоимостью 96 тысяч гривен.

У таксиста собралось целое комбо нарушений

В конце концов выяснилось, что водитель не имел при себе прав. Также в его паспорте была вырвана страница с данными о месте регистрации. Кроме того, оказалось, что мужчина уже в третий раз попался на нетрезвом вождении. Однако два предыдущих раза он возил людей, находясь под действием наркотиков.

Обратите внимание! После инцидента таксист сбежал из Украины. По данным Kyiv Media, он якобы скрывается в России.

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Что говорят в Uklon

По версии Блецко, служба такси даже не извинилась перед ним и тем более не компенсировала нанесенный крупный ущерб.

Отдел качества и глава отдела качества Uklon всеми методами игнорировали или оттягивали время. Поэтому я напрямую связался с владельцем Uklon, впрочем, он отказался компенсировать любые материальные убытки, затягивая время и игнорируя дальнейшие сообщения. Когда начал придавать публичности этой истории, сервис Uklon начал писать всем, что якобы они держат со мной контакт. Но это ложь!

– возмутился парень.

Он добавил, что служба такси, помимо всего, еще и начала писать людям, якобы потерпевший не предоставил им информацию об аварии, о разбитом ноутбуке и даже отказался от страховых выплат.



Власти Блецко никто не компенсировал убытки и не извинился после аварии / Скриншот видео

Впрочем, Uklon в соцсетях отписался, что якобы не может нести ответственности за действия таксистов, которые ездят под их брендом. В компании заверили, что являются лишь онлайн-сервисом для соединения водителей и клиентов.

"Драйверы не имеют с нами трудовых отношений. Поэтому все нарушения во время поездки и их последствия являются ответственностью самого водителя, который уже написал официальную расписку на компенсацию убытков по аварии. Дальнейшие выяснения ситуации должны быть на стороне полиции", – выразили свою позицию в службе такси.

Пьяный водитель такси Uklon влетел в столб и не хочет компенсировать убытки пострадавшему: видео

Текст публикации Влада Блецко:

Сел в такси Uklon, водитель оказался:

пьяный 0.95 промилле (это 400 граммов коньяка, как он признался);

без прав;

на арендованной машине с логотипом Uklon;

пойманным в пятый раз за вождение в алкогольном состоянии, 2 из которых – под наркотиками;

с вырванной страницей прописки в паспорте.

Сейчас водитель скрывается!

Водитель на скорости 80 – 100 километров в час на ровном месте перевернул машину, машина влетела в столб. Чудом повезло выжить, обошелся лишь ушибами. Но разбилась техника, с которой ноутбук MacBook Pro стоимостью 96 тысяч гривен. И никто не собирается нести ответственность за эту ситуацию!

Uklon передо мной даже не извинился за аварию, не говоря уже о компенсации материального ущерба.

Отдел качества и глава отдела качества Uklon всеми методами игнорировали или оттягивали время.

Поэтому я напрямую связался с владельцем Uklon, впрочем, он отказался компенсировать любые материальные убытки, затягивая время и игнорируя дальнейшие сообщения.

Теперь хочу сделать эту инфу публичной и изменить эту систему, чтобы другие не пострадали так, как я!

Когда начал придавать публичности этой истории, сервис Uklon начал писать всем, что якобы они держат со мной контакт. Но это ложь!

Когда они поняли, что люди знают о том, что они не держат со мной никакого контакта, Uklon начали всем писать, что я им не посылал информации и материалов по ДТП и разбитому ноутбуку. И это – тоже ложь!

Я на почту им присылал официальное письмо и по материальному возмещению, и по здоровью. На фото в карусели есть вся информация.

Юридически они ни за что не отвечают и этим пытаются отгородиться. Поэтому таких историй будет случаться еще не мало, а они так и будут рассказывать нам в рекламе о своем "крутом" сервисе и страховании пассажиров на миллион.

Буду благодарен за репост и распространение этой истории. Вместе мы сможем это изменить.