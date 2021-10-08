Мнения пользователей по поводу снятого конфликта разделились. Одни считают, что видео – вообще постановка, другие поддерживают водителя, а еще кое-кто занял сторону пассажира.

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Яблоко раздора

Пассажир сел в такси и сразу начал грызть яблоко.

Водитель сделал ему замечание, сказав, что есть в авто не стоит.

Клиент возразил, потому что, по его мнению, такое правило нигде не записано.

Владелец авто настоял, чтобы поездка завершилась.

Однако мужчина с яблоком отказался выходить из авто и начал спорить вызывающим тоном.



Водитель брызнул в лицо пассажира неизвестным веществом из баллончика / Скриншот видео

Ссора перешла в "горячую" фазу

Наконец водитель вышел на улицу и открыл пассажирскую дверь. Пассажир был уверен, что тот ему ничего не сделает, и требовал вызвать полицию.

После угрозы водителя применить газовый баллончик мужчина вышел из авто. Уходя он якобы обозвал таксиста "хамлом". Далее на кадрах видно, как владелец машины распыляет клиенту в глаза баллончик.

Редакция 24 канала написала в службу поддержки Uber, чтобы разобраться в ситуации, и обязательно проинформирует читателей, если выяснит детали.

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