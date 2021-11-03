Хлопець поскаржився, що сервіс досі йому нічого не компенсував і нібито намагається відхреститися від скандальної ситуації.

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Хильнув коньяку і поїхав на замовлення

За словами потерпілого, у крові водія, який спровокував страшну дорожньо-транспортну пригоду, виявили аж 0,95 проміле алкоголю. Згодом чоловік сам зізнався, що перед виїздом на роботу він випив 400 грамів коньяку.



У крові водія вивили 0,95 проміле алкоголю / Фото з інстраграму Влада Блецька

Машина зупинилися у стовпі

Перебуваючи у стані сп'яніння, таксист розігнав машину до 80 – 100 кілометрів на годину і на рівному місці перекинув її. Зрештою автівка влетіла у стовп. Пасажиру пощастило відбутися лише забоями, але від удару розбився його MacBook вартістю 96 тисяч гривень.

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Зрештою з'ясувалося, що водій не мав при собі прав. Також у його паспорті була вирвана сторінка із даними про місце реєстрації. Крім того, виявилося, що чоловік уже втретє попався на нетверезому кермуванні. Однак два попередні рази він возив людей, перебуваючи під дією наркотиків.

Зверніть увагу! Після інциденту таксист утік з України. За даними Kyiv Media, він нібито переховується в Росії.

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Що кажуть в Uklon

За версією Блецька, служба таксі навіть не вибачилася перед ним і тим паче не компенсувала завдані великі збитки.

Відділ якості та голова відділу якості Uklon усіма методами ігнорували або відтягували час. Тому я напряму зв’язався з власником Uklon, втім він відмовився компенсувати будь-які матеріальні збитки, затягуючи час та ігноруючи подальші повідомлення. Коли почав надавати публічності цій історії, сервіс Uklon почав писати всім, що буцімто вони тримають зі мною контакт. Але це брехня!

– обурився хлопець.

Він додав, що служба таксі, крім усього, ще й почала писати людям, нібито потерпілий не надав їм інформацію про аварію, про розтрощений ноутбук і навіть відмовився від страхових виплат.



Владу Блецьку ніхто не компенсував збитки і не вибачився після автотрощі / Скриншот відео

Втім, Uklon у соцмережах відписався, що нібито не може нести відповідальності за дії таксистів, які їздять під їхнім брендом. У компанії запевнили, що є лише онлайн-сервісом для з’єднування водіїв та клієнтів.

"Драйвери не мають з нами трудових відносин. Тому всі порушення під час поїздки та їх наслідки є відповідальністю самого водія, який вже написав офіційну розписку на компенсацію збитків щодо аварії. Подальші з’ясування ситуації мають бути на боці поліції", – висловили свою позицію у службі таксі.

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Текст публікації Влада Блецька:

Сів в таксі Uklon, водій виявився:

п'яний 0.95 проміле (це 400 грамів коньяку, як він зізнався);

без прав;

на орендованій машині з логотипом Uklon;

спійманим вп’яте за водіння в алкогольному стані, 2 з котрих – під наркотиками;

з вирваною сторінкою прописки в паспорті;

Зараз водій переховується!

Водій на швидкості 80 – 100 кілометрів на годину на рівному місці перевернув машину, машина влетіла в стовп. Дивом пощастило вижити, обійшовся лише забоями. Але розбилась техніка, з якої – ноутбук MacBook Pro вартістю 96000 гривень. І ніхто не збирається нести відповідальність за цю ситуацію!

Uklon переді мною навіть не вибачився за аварію, не кажучи вже про компенсацію матеріальних збитків.

Відділ якості та голова відділу якості Uklon усіма методами ігнорували або відтягували час.

Тому я напряму зв’язався з власником Uklon, втім він відмовився компенсувати будь-які матеріальні збитки, затягуючи час та ігноруючи подальші повідомлення.

Тепер хочу зробити цю інфу публічною та змінити цю систему, аби інші не постраждали так, як я!

Коли почав надавати публічності цій історії, сервіс Uklon почав писати всім, що буцімто вони тримають зі мною контакт. Але це БРЕХНЯ!

Коли вони зрозуміли що люди знають про те, що вони не тримають зі мною ніякого контакту, Uklon почали всім писати, що я їм не надсилав інформації та матеріалів щодо ДТП і розбитого ноутбука. І це – теж БРЕХНЯ!

Я на пошту їм надсилав офіційний лист і щодо матеріального відшкодування, і щодо здоров'я. На фото в каруселі є вся інформація.

Юридично вони ні за що не відповідають і цим намагаються відгородитись. Тому таких історій буде траплятись ще не мало, а вони так і будуть розповідати нам в рекламі про свій "крутий" сервіс та страхування пасажирів на мільйон.

Буду вдячний за репост та росповсюдження цієї історії. Разом ми зможемо це змінити.