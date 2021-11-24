Следователи инкриминируют подозреваемым совершение хулиганства. Если суд признает задержанных виновными, им грозит от 3 до 7 лет заключения. Кроме того, отдельно правоохранители расследуют дело о ДТП.

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Полицейские установили обстоятельства трагического вечера.

Ударили девушку копа бруском по голове

По данным следствия, 20 ноября около 23:00 на остановке общественного транспорта на бульваре Перова двое злоумышленников ударили по голове 23-летнюю девушку, от чего она потеряла сознание.

После этого нападавшие бросились на приятеля потерпевшей, 25-летнего полицейского Ярослава Викторова. Молодой человек убегал от нападавших, пытался перепрыгнуть через ограждение, но упал на проезжую часть.

Злоумышленники били мужчину на дороге, а в этот момент рядом с ними остановился водитель такси. Он хотел остановить хулиганов.

Подозреваемые начали убегать, но в этот момент владелец Lexus, объезжая такси, наехал на лежащего на асфальте полицейского.

В результате ДТП пострадавший погиб на месте, а легковушка перевернулась. Водителя задержали на месте происшествия. Избрали ли мужчине меру пресечения, пока неизвестно.