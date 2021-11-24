Слідчі інкримінують підозрюваним вчинення хуліганства. Якщо суд визнає затриманих винними, їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Крім того, окремо правоохоронці розслідують справу щодо ДТП.

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Поліцейські встановили обставини трагічного вечора.

Вдарили дівчину копа бруском по голові

За даними слідства, 20 листопада близько 23:00 на зупинці громадського транспорту на бульварі Перова двоє зловмисників вдарили по голові 23-річну дівчину, від чого вона втратила свідомість.

Після цього нападники кинулися на приятеля потерпілої, 25-річного поліцейського Ярослава Вікторова. Молодик тікав від нападників, намагався перестрибнути через огорожу, але впав на проїзну частину.

Зловмисники били чоловіка на дорозі, а у цей момент поруч із ними зупинився водій таксі. Він хотів зупинити хуліганів.

Підозрювані почали тікати, але у цей момент власник Lexus, об'їжджаючи таксі, наїхав на лежачого на асфальті поліцейського.

Внаслідок ДТП потерпілий загинув на місце, а легковик перекинувся. Водія затримали на місці події. Чи обрали чоловіку запобіжний захід, наразі невідомо.