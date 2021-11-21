Деталі ДТП у Києві

Трагедія трапилася надвечір суботи. Їй передувала бійка молодиків.

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За даними телеграм-каналу, група чоловіків буцімто влаштувала бійку посеред тротуару. Один з молодиків почав тікати та вибіг на дорогу. Там він потрапив під колеса автомобіля Lexus.

Хлопець помер миттєво, ще до приїзду бригади швидкої. Від удару автомобіль перекинуло на дах. У такому положені він проїхав ще кілька метрів.



У Києві молодик загинув під колесами авто

Моторошна ДТП у Львові за участі маршрутки

Вранці 20 листопада у самому центрі Львова маршрутка №138 збила двох жінок на пішохідному переході. 67-річну постраждалу відкинуло внаслідок зіткнення. Жінку госпіталізували у лікарню. Водночас 48-річну потерпілу водій маршрутки протягнув під кузовом майже через все місто. Загиблою виявилася монахиня Латинського катедрального собору Львова Ольга Дуплеца.

47-річного водія, який втік з місця ДТП, вже затримали поліцейські. За попередніми даними, він був тверезий.