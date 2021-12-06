Який вирок винесли чоловікам
Раніше судимий зловмисник проведе у в'язниці 10 років, а його спільники – 8 та 3 роки. Про таке рішення клопотав Офіс генпрокурора.
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Зловмисники відбуватимуть покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, а також вчинене способом, що має характер особливого мучення. Це все призвело до смерті неповнолітньої.
Силою забрали дівчину з дому
У суді прокурор довів, що у жовтні 2017 року 5 осіб потрапили у будинок, в якому жила неповнолітня дівчина. Перед тим вони побили її вітчима.
Вони силою змусили її піти з ними, а потім за 500 гривень вигаданого боргу протягом декількох годин з особливою жорстокістю мучили та спричиняли тілесні ушкодження,
– розповіли в Офісі генпрокурора.
Після цього нападники залишили дівчину без свідомості помирати на сміттєзвалищі.
Останні інциденти з неповнолітніми
- 4 грудня на Миколаївщині зник 9-річний хлопчик. Батьки розповіли, що дитина пішла у сусіднє село. Усю ніч волонтери та правоохоронці шукали зниклого, однак знайшли хлопчика вже зранку – мертвим. У поліції розпочали розслідування, а тіло відправили на експертизу для встановлення причини смерті.
- У Ніжині сміттєвоз збив 6-річну дівчинку, яка разом з мамою викинула сміття та йшла у сторону зупинки громадського транспорту. Від отриманих травм дитина померла на місці події. Водієві загрожує до 8 років в'язниці.
- На трасі Київ – Чоп водійка Daewoo Lanos виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули 3 пасажирів легковика – батько та двоє неповнолітніх синів. Мати, яка була за кермом, наразі перебуває у важкому стані в лікарні.
- У Слов'янську Донецької області помер 3-річний хлопчик, який постраждав під час пожежі. Малюк міг вижити, однак медики швидкої допомоги не встигли вчасно добратися до місця виклику.