Все через те, що карету швидкої не пропускали інші водії й на виклик лікарі приїхали майже за 20 хвилин.

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Дитину з вогню винесли сусіди

У момент трагедії у будинку перебувала мати та її 3-річний хлопчик. Ще до прибуття пожежників сусіди винесли на свіже повітря дитину. Вони викликали швидку, але та дуже довго їхала на виклик. Сусіди переконані: якби швидка допомога приїхала швидше, хлопчика можна було б врятувати.

Мати хлопчика госпіталізували, їй поставили попередній діагноз – отруєння продуктами горіння.

Лікар нібито не поспішав рятувати малечу

Свідки події поскаржилися, що швидка допомога приїхала через 35 хвилин. Фельдшера, після виходу з автомобіля, попросили рухатися швидше. На що він відповів, що не зобов'язаний бігати. Після він трохи прискорив крок, але не біг.

Дитину дуже шкода, практично на очах помирала, а нічого не можна було зробити,

– підкреслила очевидиця подій.

Чи дійсно швидка їхала 35 хвилин

Ситуацію прокоментувала заступниця директора Донецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Світлана Пашина. Вона заявила, що згідно із GPS-трекером, швидка приїхала на виклик не через 35, а через 18 хвилин.

Так, це більше на 8 хвилин, тому що виклик безумовно відноситься за нормативами прибуття бригад до категорії критичних (10 хвилин 24 канал), але їхали через все місто з увімкненою сигналізацією, була година пік і жодна машина не пропустила,

– сказала вона.

Щодо дій лікаря, який прибув на виклик, Пашина зазначила, що він бачив очевидні ознаки біологічної смерті.