Все из-за того, что карету скорой не пропускали другие водители и на вызов врачи приехали почти через 20 минут.

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Ребенка из огня вынесли соседи

В момент трагедии в доме находилась мать и ее 3-летний мальчик. Еще до прибытия пожарных соседи вынесли на свежий воздух ребенка. Они вызвали скорую, но та очень долго ехала на вызов. Соседи убеждены: если бы скорая помощь приехала быстрее, мальчика можно было бы спасти.

Мать мальчика госпитализировали, ей поставили предварительный диагноз – отравление продуктами горения.

Врач якобы не спешил спасать малыша

Свидетели происшествия сообщили, что скорая помощь приехала через 35 минут. Фельдшера, после выхода из автомобиля попросили двигаться быстрее. На что он ответил, что не обязан бегать. После он немного ускорил шаг, но не бежал.

Ребенка очень жаль, практически на глазах умирал, а ничего нельзя было сделать,

– подчеркнула очевидица событий.

Действительно ли скорая ехала 35 минут

Ситуацию прокомментировала заместитель директора Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Светлана Пашина. Она заявила, что согласно GPS-трекеру скорая приехала на вызов не через 35, а через 18 минут.

Да, это больше на 8 минут, потому что вызов безусловно относится по нормативам прибытия бригад к категории критических (10 минут – 24 канал), но ехали через весь город с включенной сигнализацией, был час пик и ни одна машина не пропустила,

– сказала она.

Что касается действий врача, прибывшего на вызов, Пашина отметила, что он видел очевидные признаки биологической смерти.