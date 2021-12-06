Відомо, що загиблій було 52 роки. Вона важко переживала втрату 8-річної доньки.
Важливо "Гавкала і бігала голою подвір'ям": шокуючі подробиці про маму, чия донька смертельно отруїлася
Зазначається, що жінка викинулася з вікна будинку. Від отриманих унаслідок цього травм вона загинула на місці. Сталося це у будинку на проспекті Відродження. Інформацію підтвердили й у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці дізналися про трагедію приблизно о 05:22. Тіло покійної відправили на судово-медичну експертизу. Відомості про подію задокументували належним чином.
Що відомо про смертельне отруєння дитини
- Ввечері 21 жовтня до швидкої надійшов виклик про те, що у Луцьку отруїлася дитина. Уже на місці медики встановили, що за декілька днів до такого стану дитина вживала каштани. Після того вона не їла нічого, лише пила воду.
- Каштани для дитини приготувала мама. Швидше за все, вона не знала, що їстівні каштани, плоди якого використовують у їжу в Європі, в Україні зустрічається рідко.
- У приймальному відділенні медзакладу дитина знепритомніла, її перевели в реанімацію. Там через тиждень дівчинка померла.
Сусіди родини розповідали, що батько залишив їх приблизно 2 роки тому через психічні відхилення дружини. За словами людей, та поводилася дивно й агресивно – нібито бігала по калюжах у самій білизні, "кидалася на людей і гавкала". Померлу дівчинку в школі згадували лише з позитивного боку.
Раніше у поліції на жінку відкрили кримінальне провадження за статтею про "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування".