Відомо, що загиблій було 52 роки. Вона важко переживала втрату 8-річної доньки.

Важливо "Гавкала і бігала голою подвір'ям": шокуючі подробиці про маму, чия донька смертельно отруїлася

Зазначається, що жінка викинулася з вікна будинку. Від отриманих унаслідок цього травм вона загинула на місці. Сталося це у будинку на проспекті Відродження. Інформацію підтвердили й у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці дізналися про трагедію приблизно о 05:22. Тіло покійної відправили на судово-медичну експертизу. Відомості про подію задокументували належним чином.

Що відомо про смертельне отруєння дитини

Ввечері 21 жовтня до швидкої надійшов виклик про те, що у Луцьку отруїлася дитина. Уже на місці медики встановили, що за декілька днів до такого стану дитина вживала каштани. Після того вона не їла нічого, лише пила воду.

Каштани для дитини приготувала мама. Швидше за все, вона не знала, що їстівні каштани, плоди якого використовують у їжу в Європі, в Україні зустрічається рідко.

У приймальному відділенні медзакладу дитина знепритомніла, її перевели в реанімацію. Там через тиждень дівчинка померла.

Сусіди родини розповідали, що батько залишив їх приблизно 2 роки тому через психічні відхилення дружини. За словами людей, та поводилася дивно й агресивно – нібито бігала по калюжах у самій білизні, "кидалася на людей і гавкала". Померлу дівчинку в школі згадували лише з позитивного боку.

Раніше у поліції на жінку відкрили кримінальне провадження за статтею про "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування".